تشمل تخفيضات على 4 طرازات تصل إلى 25 ألف جنيه.. تعرف على أحدث قائمة سعرية لـ"هيونداي"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، عن تخفيضات تصل إلى 25

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ألف جنيه، على أسعار عدد من طرازات العلامة الكورية الجنوبية، وهي"توسان،وألنترا، وألنترا، وأكسنت"، فيما استقرت أسعار باقي الطرازات.

وحصلت "سيارات الوفد"، على القائمة السعرية الكاملة لطرازات هيونداي، بعد الخصومات الجديدة، وكانت كالتالي:

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