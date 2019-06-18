كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، عن تخفيضات تصل إلى 25ألف جنيه، على أسعار عدد من طرازات العلامة الكورية الجنوبية، وهي"توسان،
وحصلت "سيارات الوفد"، على القائمة السعرية الكاملة لطرازات هيونداي، بعد الخصومات الجديدة، وكانت كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر تشمل تخفيضات على 4 طرازات تصل إلى 25 ألف جنيه.. تعرف على أحدث قائمة سعرية لـ"هيونداي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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