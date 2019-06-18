اليك الحالات التي لايغطي فيها الضمان سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي لايشتمل عليها الضمان، وهي كالتالي:
- سوء الاستعمال.
- الحوادث.
- الأعمال التخريبية.
- أعمال الصيانة غير المطابقة لمواصفات المصنع.
- الإهمال في إجراء الصيانة.
وأكدت أيضاً على ضرورة حصول المستهلك على ضمان جودة الصنع للسيارة من الوكيل التجاري، وأن تكون التعليمات الفنية باللغة العربية على الأقل وبصياغة واضحة ومفهومة.
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