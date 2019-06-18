اليك الحالات التي لايغطي فيها الضمان سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي لايشتمل عليها الضمان، وهي كالتالي:

سوء الاستعمال.

الحوادث.

الأعمال التخريبية.

أعمال الصيانة غير المطابقة لمواصفات المصنع.

الإهمال في إجراء الصيانة.

وأكدت أيضاً على ضرورة حصول المستهلك على ضمان جودة الصنع للسيارة من الوكيل التجاري، وأن تكون التعليمات الفنية باللغة العربية على الأقل وبصياغة واضحة ومفهومة.