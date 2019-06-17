اودي A8 هورش تظهر في تصميم تخيلي لتنافس مايباخ

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن انتشرت الأخبار مؤخراً حول نية اودي إعادة إحياء اسم علامة هورش الفاخرة لمواجهة طرازات مايباخ فائقة الفخامة من مرسيدس من خلال إطلاق نسخة أكثر فخامة ورقي من طراز A8، قرر حساب AllCarNews على انستجرام عرض تصميم تخيلي لما يمكن أن يكون شكل تصميم الطراز فائق الفخامة القادم.

بالصورة التخيلية، نجد أن A8 قد حصلت على طلاء مزدوج يختلف في السقف عن باقي الهيكل، إلى جانب وجود مصد خلفي معدل وشعارات مخصصة على العمود الخلفي والجزء العلوي من غطاء حقيبة الأمتعة، بجانب مصابيح خلفية معدلة قليلاً.

يذكر أن التقارير التي تشير لنية العلامة الألمانية إعادة إحياء اسم هورش قد بدأت بالانتشار منذ خريف العام الماضي، حيث تشير التوقعات أنها ستأتي بمحرك W12 مزدوج التيربو، مع احتمال توفير نسخة بمحرك V8 لاحقاً، حيث أنها نظراً للأداء العالي التي ستقدمه بجانب حجمها الضخم، سوف تنافس عدة طرازات فائقة الفخامة من أمثال مرسيدس مايباخ S-Class وبنتلي فلاينج سبر.

هذا ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد محدد للكشف عن النسخة الأفخم الجديدة من اودي A8، ما يمكن أن يحدث في 2020 أو 2021، حيث ستكون A8 الحالية قد حصلت حينها على تحديث فيس ليفت.