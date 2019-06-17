رسمياً: فيراري تطلب “حق المراجعة” لعقوبة فيتيل في جائزة كندا

Oprah Sagal – تقدَّم فريق فيراري اليوم بالطلب في حق المراجعة إلى الأتحاد الدولي للسيارات فيا في قرارمعاقبة سيباستيان فيتيل بعقوبة إضافة خمس ثوان على توقيته والتي على إثرها خسر المركز الأول والفوز بسباق جائزة كندا الكبرى لحامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في الجولة السابعة.

لم يشرح فريق فيراري مضمون طلبهم ، لكنهم أكدوا فقط أنهم قدموا الطلب إلى الاتحاد الدولي للسيارات.

الجدير بالذكر أن اللوائح الرياضيّة للفورمولا 1 تنص أن العقوبات الزمنيّة التي تُفرض أثناء السباق مثل تلك التي حصل عليها فيتيل تُعدّ من بين العقوبات التي لا يُمكن إستئنافها ، إلا أن اللوائح الدولية تمنح حق المراجعة إذا كان بإمكان الفريق تقديم أدلة جديدة و”مهمة” لم تكن متاحة في وقت صدور الحكم.

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