تخفيضات تصل إلى 35 ألف جنيه على أسعار "بيجو"

كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، ، شبكة موزعيها، بأحدث قائمة سعرية لمختلف فئات بيجو، والتي شهدت خصومات تصل قائمة سعرية لمختلف فئات بيجو، والتي شهدت خصومات تصلإلى 35 ألف جنيه. وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية الجديدة لجميع فئات "بيجو" الفرنسية، متضمنة السعر قبل الخصم، ومقدار التخفيض، والسعر بعد الخصم:

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