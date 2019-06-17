3 سيارات صينية SUV تدخل مصر لأول مرة في 2019

شهدت الأعوام الأخيرة حضور كبير للسيارات الصينية، في السوق المصرية، بعدما تحول قطاع كبير من العملاء إلى هذه الفئة من السيارات، في ظل ما تحققه من معادلة صعبة وهي:"أفضل كماليات وتصميم، بأفضل سعر".

ورغم حركة المبيعات البطيئة التي تتصدر المشهد في سوق السيارات، إلا أن مبيعات السيارات الصينية حققت مفاجأة غير متوقعة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بعدما ارتفعت بنسبة 125.34%، بإجمالي مبيعات يقدر بـ 3 آلاف و343 سيارة ، مقارنة بـ1483 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتصدرت "بي واي دي"، مبيعات السيارات الصينية في مصر، خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2019، بحصة سوقية تقدر بـ 49.5%، بإجمالي مبيعات 1655 وحدة، بينما حلت "شيري"، في المركز الثاني لقائمة مبيعات السيارات الصينية الأكثر مبيعاً في السوق المحلية، بحصة سوقية 23.8%، وبإجمالي مبيعات، 798 وحدة، وفي المركز الثالث،

جاءت "جيلي"، بحصة سوقية تقدر بـ 21.3%، مسجلة بيع 712 مركبة، بينما اقتصنت "زوتي"، المركز الرابع، بحصة سوقية 5.3%، بإجمالي مبيعات 178سيارة.

وشهد النصف الأول من العام، الحالي دخول 3 لاعبين صينيين جدد من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، إلى السوق المحلية، ترصدها "سيارات الوفد"، في السطور التالية:

شيري تيجو 8

قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، من السيارة شيري تيجو 8 موديل 2019 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات.

وتقدم تيجو 8 التي تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV الرياضية كبيرة الحجم سباعية المقاعد بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويبلغ السعر الرسمي لـ"تيجو 8" موديل

2019، حوالي 450 ألف جنيه.

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شيري تيجو 7

كذلك قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، أيضاً السيارة تيجو 7 التي تعد بمثابة النسخة خماسية المقاعد من تيجو 8 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتتوافر شيري تيجو 7 موديل 2019 في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعمل بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتبدأ الأسعار الرسمية من 365 ألف جنيه وتصل إلى 390 ألف جنيه.

تروم SEEK 5

أطلقت مجموعة IFG جروب للتجارة والتوكيلات، وكيل علامة زوتي الصينية في مصر، سيارتها الجديدة تروم SEEK 5، في السوق المحلية.

وتنتمي "تروم SEEK 5"، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وسوف يتم تقديمها الجديدة بفئتين من التجهيزات، الأولى Dazzling، أما الفئة ذات التجهيز الأعلى هي Flagship.

وتتسع السيارة الجديدة، لسبعة ركاب، وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر، معزز بشاحن هواء تيربو، بقوة 156 حصان، وعزم أقصى 215 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من6 نقلات، ولم يعلن الوكيل الرسمي عن الأسعار حتى الآن.