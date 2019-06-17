الكشف عن مواعيد بطولة السعودية للراليات الصحراوية

Oprah Sagal -أعلن اليوم الأتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن مواعيد بطولة السعودية للراليات الصحراوية والتي ستنطلق في الأول من أغسطس من العام الجاري.

البطولة التي تتكون من خمس راليات أربعة منها باها وواحدة كروس كونتري، ستبدأ في عسير وتختتم في الرياض مروراً بالقصيم و العلا نيوم والشرقية

وستكون على النحو التالي:

1- رالي عسير -(باها)- 1 أغسطس الى 3 أغسطس

2- رالي القصيم -(باها)- 17 أكتوبر الى 19 أكتوير

3- رالي العلا نيوم -(كروس كونتري) – 4 نوفمبر الى 9 نوفمبر

Advertisements

4- رالي الشرقية -(باها) – 5 ديسمبر الى 7 ديسمبر

5- رالي الرياض -(باها)- 19 ديسمبر الى 21 ديسمبر

يجدر بالذكر بأنه قد تم فتح باب التسجيل في رالي عسير عبر هذا الرابط، بدءاً من اليوم الاثنين 17 يونيو إلى يوم 24 يوليو