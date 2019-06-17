تويوتا لاند كروزر الجيل القادم ستتخلى عن محرك V8

الخليج ٣٦٥ نت – من أسباب شعبية تويوتا لاند كروزر بين محبي السيارات الوعرة ومشتري السيارات العادية على حد سواء هو توفر محرك V8 اختياري سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان.. المحرك معروف بقوته وأدائه الممتاز في التعامل مع أقسى أنواع الطرق.

ولكن يبدو أن النهاية اقتربت لهذا المحرك، حيث لمحت تويوتا إلى عدم تقديمه في الجيل القادم من لاند كرورز، ليصرح رئيس تخطيط وتطوير المنتجات لفرع تويوتا الأسترالي، بيرنارد نادال: “معظم الشركات تبتعد حالياً عن محركات V8 لتحسين كفاءة السيارات وخفض الانبعاثات.. هذا هو التوجه العالمي”.

هدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود يعني استخدام محرك أصغر ولكن ربما أقوى، مثل V6 تيربو، مع إمكانية تقديم مولد طاقة V6 هجين لاحقا في عمر الجيل الجديد.

سواءً قررت تويوتا إقصاء الـ V8 او لا، نأمل أن تدرك الشركة سبب إعجاب الكثيرين بلاند كروزر، وهي إمكاناتها الممتازة وقدرتها على سحب أوزان ضخمة.. إذا أبقت الشركة على هذه المميزات فلن تواجه اعتراضاً على التخلي عن محرك V8.