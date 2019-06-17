كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء يحذرون من ممتصات الصدمات التالفة في سيارتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت خبراء بالهيئة الألمانية للفحص الفني من ممتصات الصدمات التالفة في سيارتك، لما تشكل خطرا يهدد سلامة القيادة.

وأوضحت الهيئة أن تلف ممتصات الصدمات ينعكس بالسلب على سلوك السيارة عند إجراء مناورات التخطي وعند القيام بالكبح؛ حيث تزيد مسافة الكبح عند السرعات العالية، كما تتآكل الإطارات بسرعة.

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كما يؤثر تلف ممتصات الصدمات بشكل سلبي على وظائف الأنظمة المساعدة مثل نظام الكبح المانع للانغلاق ABS ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP.

ويمكن الاستدلال على تلف ممتصات الصدمات من خلال اهتزاز المقود وتآكل الإطارات بشكل غير متساو، علما بأن تقييم حالة ممتصات الصدمات لا يمكن تقريرها إلا من قبل المتخصصين؛ حيث يتم فحص سلوك امتصاص الصدمات لكامل مجموعة التعليق عن طريق أجهزة خاصة.

ويتعين فحص ممتصات الصدمات في المراكز الفنية المتخصصة بعد السير لمسافة 80 ألف كلم، ثم تكرار هذه العملية كل 20 ألف كلم. وعند ضرورة استبدال أحد الممتصات، فينبغي استبدال كلا الممتصين على المحور.