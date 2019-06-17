الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المركز الوطني لسلامة الطرق عن بدء وزارة النقل في تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية؛ لتنبيه السائقين من انحراف السيارة والحد من الحوادث المرورية.
وسيتم تنفيذ هذه التقنية في طرق بطول 56 ألف كم خلال 3 سنوات، نُفذ منها حتى الآن 22.5 ألف كم في مختلف المناطق، وتقوم هذه التقنية بإصدار أصوات معينة بمجرد خروج السيارة عن المسار الصحيح، في حالة الشعور بالنعاس أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.
يُذكر أن تقنية الاهتزازات التحذيرية هي عبارة عن مطبات إسفلتية منخفضة عن سطح الإسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد، ويتم تنفيذها على أكتاف الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” البدء في تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية على طرق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.