“بالفيديو” البدء في تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية على طرق المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المركز الوطني لسلامة الطرق عن بدء وزارة النقل في تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية؛ لتنبيه السائقين من انحراف السيارة والحد من الحوادث المرورية.

وسيتم تنفيذ هذه التقنية في طرق بطول 56 ألف كم خلال 3 سنوات، نُفذ منها حتى الآن 22.5 ألف كم في مختلف المناطق، وتقوم هذه التقنية بإصدار أصوات معينة بمجرد خروج السيارة عن المسار الصحيح، في حالة الشعور بالنعاس أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

يُذكر أن تقنية الاهتزازات التحذيرية هي عبارة عن مطبات إسفلتية منخفضة عن سطح الإسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد، ويتم تنفيذها على أكتاف الطريق.