وزارة التجارة تستدعي سيارات لكزس بالمملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 810 سيارة لكزس “LS 500” موديل 2018، ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع: Recalls.Sa وكان هذا الاستدعاء نتيجة وجود خلل أثناء عملية تركيب الإطارات، قد يُسبب تصدُّعاً في جدار الإطار ما يؤدي مع مرور الوقت إلى احتمالية عدم ثبات السيارة وزيادة خطر وقوع حـادث. وأكدت الوزارة على أهمية التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل؛ لاستبدال الإطارات مجاناً.

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