اخبار السيارات

القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات وتصديرها خارج المملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ
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الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المقدم “شاكر بن سليمان التويجري” المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، أسفرت عن القبض على 9 متهمين بسرقة السيارات، مواطن ونازح و7 أشخاص من الجنسية السورية تتراوح بين العقدين الثاني والخامس.

وتم القبض عليهم بعد توفر الدلائل الكاملة على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة السيارات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.

وقد أقر أفراد التشكيل العصابي بسرقة 60 سيارة في 4 مناطق مختلفة بالمملكة، وضبط بحوزتهم 17 سيارة مسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

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