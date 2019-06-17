تدشين مسار حافلات الركاب للمدينة الذكية بمحافظة جدة

الخليج ٣٦٥ نت – دشّنت شركة مترو جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، مسار حافلات نقل الركاب بعد اعتماده، من تقاطع طريق الأمير متعب مع شارع حراء بمعدل ٨ رحلات يومياً. وكان قد وجّه “صالح التركي” أمين محافظة جدة رئيس اللجنة التحضيرية لمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة، بإنشاء مسار حافلات لنقل الركاب من شمال المحافظة إلى المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات “صناعية شمال جدة”، بطريق عسفان بشمال المحافظة وجامعة جدة.

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