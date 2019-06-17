12.5 مليون سيارة استدعتها الصين خلال 2018

كتب: باسل الحلواني

أصدرت مصلحة تنظيم السوق، التابعة للحكومة الصينية، بياناً كشفت فيه عن عدد السيارات المستدعاة بالصين، نتيجة لوجود عيوب فنية بها، خلال العام الماضي.

وبحسب البيان، فإن عدد السيارات المستدعاة بلغ

12.5128 مليون سيارة، خلال عام 2018، بمعدل انخفاض 12%، عن عام 2017.

جدير بالذكر أن عدد السيارات المرخصة بالصين، يبلغ أكثر من 327 مليون

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سيارة، فيما تشهد مبيعات السيارات بالسوق الصينية الذي يعد الأكبر في العالم، تراجعاً حاداً، للشهر الخامس على التوالي منذ بداية 2019، حيث بلغ إجمالي مبيعات الأشهر الخمس الأول 8.4 مليون ليفقد السوق نحو 15.2% من قوته الشرائية على أساس سنوي.