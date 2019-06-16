ارتفاع صوت عادم سيارتك مخالفة ترصدها الكاميرات.. في بريطانيا

الخليج ٣٦٥ نت – تخطط حكومة المملكة المتحدة أن تبدأ في ضبط المركبات المخالفة للحد الأقصى للضوضاء المسموح بها على الطرقات، وذلك من خلال كاميرات قادرة على قياس مستويات الأصوات مع قراءة أرقام لوحات السيارات.

حسب هيئة النقل هناك، سيتم اختبار الكاميرات أولاً في عدة مواقع خلال 7 شهور مقبلة بغرض رصد المركبات المخالفة للقانون فيما يتعلق بالحد الأقصى من الضوضاء، حيث سيتم بعدها استخدام تقنية رصد لوحات الأرقام أوتوماتيكياً لتطبيق الغرامات على المخالفين، حيث أن الهدف هو استهداف السيارات التي لا تلتزم بالحد الأعلى للصوت المفروض على المركبات التي تسير على الطرقات سواء كان ذلك من خلال التعديلات الغير قانونية أو حتى بسبب أعطال مختلفة بالمحرك أو العادم.

تأتي هذه الإجراءات بغرض ضبط السيارات والدراجات النارية التي تطلق أصوات عالية مزعجة للغاية بالنسبة للكثير من المواطنين، وهو ما يتم أحياناً من خلال زيادة عدد لفات المحرك في الدقيقة بما يتعدى الحد القانوني، وهو ما يعد أمر يمثل خطر صحي حقيقي على حياة الأفراد، حيث أن أحدث الدراسات كشفت أن التعرض للضوضاء العالية لفترات طويلة يساهم في زيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

حالياً، يتم تطبيق قوانين الحد الأعلى للضوضاء عبر أحكام ذاتية مختلفة ترجع لضباط الشرطة والمرور، ولكن التقنية الجديدة ستساهم في ضبط مزيد من المخالفين بغرض إنهاء المشكلة تماماً ، مع الأخذ في الاعتبار سرعة ونوع المركبة بالنسبة لموقع الكاميرا، ما يساعد على التخلص من مشكلة التلوث الضوضائي بشكل يجعل الطرقات أكثر هدوءاً.