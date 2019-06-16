مرسيدس G-Class تحتفل بذكراها الأربعين عبر إصدار “أقوى من الزمن”

الخليج ٣٦٥ نت – تحتفل مرسيدس بالذكرى 40 لطراز G-Class الأيقونية من خلال تقديم إصدار خاص جديد باسم “أقوى من الزمن” Stronger Than Time.

تأتي النسخة الخاصة مع عناصر حزمة تصميم AMG كالمصدات الرياضية والرفارف الأكبر والعادم الرياضي، إلى جانب وجود عجلات 20 إنش ومكابس مكابح مميزة.

تأتي G-Class المحدودة أيضاً مع حزمة ستانلس ستيل، وهي ما تضيف ألواح حماية سفلية، ألواح خاصة لعتبات الأبواب، وغطاء للعجلة الاحتياطية.

في حين أن الحزمة الليلية تضيف وحدات إضاءة مظللة، نوافذ خلفية مظللة مع عناصر خارجية داكنة، بجانب وجود شارات مختلفة باسم Stronger Than Time وأضواء ترحيب بالأبواب تعكس الجملة ذاتها على الأرض.

Advertisements

بالانتقال للمقصورة سنجد كسوة جلد نابا سوداء مع تطريزات جلدية متباينة ولمسات وزخارف خشبية سوداء، بجانب مقبض مكسو بالجلد في لوحة القيادة كتب عليه عبارة Stronger Than Time، كما يمكن طلب حزمة الداخلية مزدوجة الألوان الحصرية، والتي تضيف كسوة جلدية باللونين البيج والأزرق مع زخارف خشبية، أو كسوة أخرى بلون بيج مختلف مع جلد أحمر وخشب أسود.

وبغض النظر عن خيارات الداخلية، سنجد دوماً إضاءة محيطية للداخلية مع نظام صوتي فاخر من Burmester بأضواء متغيرة، إلى جانب وجود سقف زجاجي مع نظام تعليق متكيف وحزمة أنظمة المساعدة بالقيادة.

هذا وتأتي النسخة الخاصة مزودة بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 422 حصان وعزم 610 نيوتن.متر، في حين يمكن طلب نسخة G400 الحصرية مع محرك 6 سلندر ديزل بقوة 330 حصان وعزم 700 نيوتن.متر، ولكن الراغبين في أقوى النسخ يمكنهم اختيار AMG G 63 بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 585 حصان وعزم 850 نيوتن.متر، في حين يتصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات ونظام دفع رباعي متمركز بالخلف مع 3 معاملات إغلاق مختلفة، وهو ما يجعل التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية ممكناً، مع سرعة قصوى قدرها 240 كم/س.