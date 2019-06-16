كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل سيارة الرودستر Spartan الجديدة.. وحش رياضي بقوة 406 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "سبارتان" عن سيارة الرودستر Spartan الجديدة، والتي تعتمد على مفهوم البنية الخفيفة مع محرك بقوة 406 حصان.

وأوضحت الشركة الاسترالية أن السيارة الرياضية Spartan المكشوفة تتميز من خلال الشعار المرسوم على المقدمة على شكل خوذة المحارب الاسبرطي، كما أن السيارة تستلهم ملامحها التصميمية من موديلات سباق الستينيات، مع إطار أنبوبي يغطيه جسم مصنوع من ألياف الكربون، بالإضافة إلى جنوط كبيرة قياس 16 بوصة بالأمام و17 بوصة بالخلف.

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وزودت الرودستر Spartan ثنائية المقاعد بمحرك سعة 2.4 لتر بقوة 406 حصان، تتجه قوته إلى المحور الخلفي.

وبفضل هذه القوة مع الوزن البالغ 550 كجم تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 2.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلي 245 كلم/س.

ومن المقرر أن يقتصر إنتاج السيارة Spartan على 300 نسخة فقط مقابل 92 ألف يورو(أي ما يعادل مليون و700 ألف جنيه مصري تقريباً).