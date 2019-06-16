كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة هوندا الكهربائية "Honda E" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هوندا بداية هذا العام عن نموذجًا لسياراتها الكهربائية Honda E القادمة لكن دون التطرق للمواصفات الداخلية لها أو توفير تفاصيل واضحة للتصميم الداخلي الذي كان مبهماً نوعاً ما، لكن شكل السيارة ورونق تصميمها الخارجي كان أنيق بشكل جذاب وملفت ويوحي بنظرة مستقبلة للسيارات الكهربائية، ومع التفاصيل الجديدة التي كشفتها الشركة الآن حولها من الواضح أنها ستكون عملية بقدر جمالها الخارجي.

وقالت الشركة إن Honda E ستكون سيارة كهربائية بدقع خلفي مع نظام تعليق رباعي مميز يضمن ثبات السيارة أثناء السير على الطرقات والمنعطفات، مع كونها ستكون مدعمة ببطاريات أيون الليثيوم متوضعة في منتصف أرضية السيارة ببعد متساوي عن شقيها الأمامي والخلفي والذي سيخدم بطبيعة الحال الاستقرار والثبات العام لها أبضاً كما وضحت الشركة.

وأشارت هوندا إلى أنه سيتم شحن البطاريات بواسطة شاحن Type 2 AC أو الشاحن السريع CCS2 DC للوصول لنسبة 80% من الشحن في 30 دقيقة فقط، مع العلم أن السيارة ستكون قادرة على قطع أكثر من 128 ميلاً على الشحنة الكاملة الواحدة أي قدرة مناسبة للتنقل داخل المدن أكثر منها لأغراض السفر والمسافات الطويلة.

وفتحت هوندا باب الطلب المسبق على Honda E في القارة الأوروبية فقط حيث ستكون متوفرة بين يدي المستهلكين في وقت لاحق من العام الجاري دون تحدبد موعد بعينه للحطة.