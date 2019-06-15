سر تكبير شبك السيارات الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الأعوام الأخيرة، بدأنا نشهد ظهور صيحة تصميم جديدة في عالم السيارات، والتي تستند على زيادة حجم الشبك الأمامي بشكل متزايد بمرور الوقت، حيث وصل مؤخراً لدرجة عالية جداً من الضخامة، كما رأينا مؤخراً في بي ام دبليو الفئة السابعة، ولكن ما هو سر هذه الصيحة ولماذا بدأت؟

يعمل الشبك الأمامي في مختلف السيارات على توفير منفذ تهوية للمحرك والمكونات الميكانيكية في السيارة كي يعمل على تحسين تبريدها بكفاءة عالية، إلى جانب تحسين الديناميكية الهوائية في بعض الأحيان، ولكن زيادة حجم الشبك في الآونة الأخيرة لم يأتي لفائدة محددة، بل بغرض تصميمي بحت.

بدأت صيحة الشبك الكبير من جانب ملاك السيارات الذين توجهوا تدريجياً لتفضيل السيارات ذات الشبك الأكبر نظراً لما يضيفه من هيبة ومظهر قوي على مقدمة مختلف الطرازات، بما يعطي طابع جرئ مميز، ولكن في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، الأمر أعمق من ذلك.

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يعد السوق الصيني هو أكثر الأسواق تفضيلاً للطرازات ذات الشبك الكبير، حيث أن الشبك الكرومي الضخم في الصين يعد أحد علامات الثراء ورفعة المستوى الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من المشترين الصينيين يتجهون نحو السيارات ذات الشبك الأضخم للتعبير عن مكانتهم الاجتماعية العالية بغرض التباهي بشكل يوحي أن مالك السيارة هو شخص مهم وناجح في حياته العملية.

هذا ونظراً لحجم المبيعات الضخم في الصين، والتي تعد أكبر أسواق العديد من شركات السيارات، بدأت الكثير من العلامات العمل على تقديم شبك أمامي أكبر وأكبر بمرور الوقت في سياراتها، فهي من جهة تقدم للعملاء حول العالم ما يرغبون به من هيبة وجرأة، وفي الوقت نفسه تعبر عن الوجاهة والنجاح بالنسبة للصينيين.