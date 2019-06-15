“بالصور” بنتلي بروكلاندز الوحيدة من نوعها في العالم تعرض للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – تعد بنتلي بروكلاندز 2009 واحدة من أندر سيارات العلامة البريطانية، حيث أنها صنعت يدوياً بالكامل بين عامي 2008 و2001 ليتاح منها 430 نسخة فقط، فيعتبرها الكثيرون اخر بنتلي حقيقية نظراً لأنها كنت معتمدة بالكامل على أجزاء وقطع الشركة البريطانية، قبل أن تستحوذ عليها مجموعة فولكس واجن الألمانية.

تتاح إحدى نسخ السيارة للبيع حالياً في هولندا بعداد كيلومترات يبلغ 558 كم فقط بطلاء خارجي أبيض قطبي مع كماليات كاملة، ما يتضمن شبك ستانلس ستيل أسود، عجلات 20 إنش مخصصة، مكابح كربون سيراميك، تمثال حرف B الطائر القابل للسحب على مقدمة غطاء المحرك، مع غطاء مميز لخزان الوقود بالإضافة لنظام تعليق بنتلي الرياضي ومصابيح زينون أمامية.

اما المقصورة فنجد بها حزمة تطريزات ماسية للكسوة الجلدية، بجانب عجلة قيادة ذات لونين مكسوة بالجلد، لمسات خشبية سوداء، دواسات ألمنيوم، زخارف من ألياف الكربون وعدادات تناظرية.

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تتضمن الخيارات أيضاً نظام NAIM الصوتي الفاخر مع مستشعرات ركن بكاميرا خلفية، دعم الأوامر الصوتية، واجهة لنظام المعلومات مستوحاة من أجهزة الآيبود، مفتاح مخصص لمسؤول الركن، بجانب وجود 4 مظلات في الحقيبة الخلفية.

كانت بنتلي بروكلاندز تبدأ عند 340,990$ (1.27 مليون ريال) عندما كانت جديدة بكافة الخيارات والإضافات في 2009، بما يتضمن أنظمة مثبت السرعة والمكيف الأوتوماتيكي والمقاعد الداعمة لأنظمة التدفئة والتدليك مع أنظمة ملاحة وبلوتوث.

أما المحرك، فهو من نوع V8 سعة 6.75 لتر القديم ذو قوة 537 حصان وعزم 1,050 نيوتن.متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.3 ثانية وسرعة قصوى 296 كم/س، وتتاح هذه النسخة المستعملة بسعر 258,700$ (970,125 ريال)، حيث أنه وعلى الرغم من انخفاض قيمتها بعض الشئ، لا تزال أغلى من كونتيننتال GT جديدة، وهو أمر مذهل.