وكيل "زوتي" يفتتح مركز خدمة جديد بالإسكندرية

كتب: باسل الحلواني
افتتحت مجموعة IFG جروب، وكيل علامة زوتي الصينية في مصر، أحدث مراكز الخدمة التابعة لها بمحافظة الإسكندرية، ليصل بذلك عدد مراكز الخدمة المملوكة للمجموعة إلى 4 مراكز خدمة، "مركزين بمحافظة القاهرة، ومركز بمحافظة السويس، بالإضافة إلى مركزالإسكندرية الجديد".
وقال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة IFG، إن افتتاح مركز خدمة الإسكندرية، يأتي في إطار التوسعات التي تجريها المجموعة، مضيفاً أنه جاري العمل للانتهاء من تجهيز مراكز أخرى جديدة بـ"جمصة،
وأكد "فرج"، في تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، أن شركته تمتلك أكبر شبكة مراكز خدمة للسيارات الصينية في مصر، بالإضافة إلى 7 فروع بيع، و5 موزعين معتمدين، موضحاً أن مراكز خدمة "زوتي" مملوكة بالكامل للمجموعة، ولايوجد مراكز خدمة أخرى تابعة للموزعين، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة للعملاء.
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