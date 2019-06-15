كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تطرح GLC الجديدة في الأسواق (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مرسيدس عن الموديل الجديد من أيقونتها GLC وسيتم طرحها في الأسواق خلال فصل الصيف بملامح تصميمية جديدة ومزيد من التجهيزات ومجموعة محركات أقوى وأكثر اقتصادية.

وأكدت الشركة الألمانية أن الملامح الجديدة لوحش الأراضي الوعرة GLC تظهر على المآزر والعتبات والكشافات الجديدة العاملة بتقنية LED. كما يتمتع الموديل الجديد بنظام الملتيميديا MBUX مع خاصية التحكم بالأوامر الصوتية والشاشة اللمسية.

كما شهد برنامج الدفع بعض أعمال التحسينات من أجل زيادة قوة المحركات مع خفض معدلات الاستهلاك.

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وتتوفر للسيارة GLC، التي تنتمي لفئة SUV، مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 120 كيلووات/163 حصان و375 كيلووات/510 حصان في نسخة AMG 63S.

وتتسارع سيارة الدفع الرباعي من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون زمن يتراوح من 8ر3 إلى 9ر8 ثانية، في حين تتراوح السرعة القصوى من 206 إلى 280 كلم/س في موديلات AMG.

أما معدل الاستهلاك فيقع بين 9ر4 لتر من الديزل و5ر9 لتر من البنزين/100 كلم.