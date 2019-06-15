كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات "أوبل"، والتي اشتملت على تخفيضات تصل إلى30 ألف جنيه على عدد من الطرازات.
يأتي ذلك ضمن الخصومات الأخيرة، التي أعلن عنها وكيل أوبل
وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية الكاملة لطرازات أوبل، في السوق المحلية، بعد التخفيضات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة:
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"أوبل" بتخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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