ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"أوبل" بتخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات "أوبل"، والتي اشتملت على تخفيضات تصل إلى

30 ألف جنيه على عدد من الطرازات.

يأتي ذلك ضمن الخصومات الأخيرة، التي أعلن عنها وكيل أوبل

في مصر، على السيارات المستوردة، بعد انخفاض أسعار الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري.

وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية الكاملة لطرازات أوبل، في السوق المحلية، بعد التخفيضات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة: