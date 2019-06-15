بعد تراجع الدولار.. تخفيضات كبيرة على أسعار شيفورليه ماليبو تصل إلى 40 ألف جنيه

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفورليه الأمريكية في مصر، عن تخفيضات كبيرة على السيارة شيفورليه ماليبو، تصل إلى 40 ألف جنيه.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها، إن هذه التخفيضات التي أقرتها "المنصور"، على جميع الطرازات المستوردة، تأتي كنتيجة طبيعية لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه

المصري.

وكشفت القائمة السعرية التي حصلت "الوفد"، على نسخة منها، عن تخفيضات على طراز شيفورليه ماليبو، بجميع فئاتها، حيث أصبح سعر فئة ماليبو LS، موديل 2019، 419.990 جنيه، بدلاً من 449.990 جنيه، بتخفيض بلغ 30 ألف جنيه،

LT

بينما تراجع سعر ماليبو، موديل 2019 إلى 459.990 جنيه، بدلاً من 489.990 جنيه، بخصم بلغ 30 ألف جنيه.

كذلك شهدت أسعار ماليبو LTZ، موديل 2019، تراجعاً بلغ 40 ألف جنيه، ليصل سعر موديل 2019 إلى 449.990جنيه، بدلاً من 539.990 جنيه.

Advertisements

أحدث قائمة سعرية لشيفورليه ماليبو