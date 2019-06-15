“بالفيديو” قصر معروض للبيع بمليار ريال يشمل متحف سيارات نادرة!

الخليج ٣٦٥ نت – عرض أحد الأثرياء قصره في ولاية كولورادو الأمريكية للبيع بـ 279 مليون دولار (1.05 مليار ريال)، مع إضافة خاصة لعشاق السيارات، وهي متحف خاص يشمل مجموعة سيارات كبيرة ومذهلة.

الملياردير الذي يعرض قصره للبيع هو جون هيندريكس، صاحب قناة ديسكفري، ويشمل محل الإقامة 72 غرفة ومنتجع ومهبط طائرات خاص، بجانب متحف السيارات بالطبع.

في هذا المتحف نرى حوالي 60 سيارة نادرة كلاسيكية، والتي تشمل موديلات لكاديلاك وفورد وباكارد منذ النصف الأول من القرن العشرين، مع موستنج شيلبي GT موديل 1967 وبونتياك GTO موديل 1971 ولينكون كونتيننتال كابورليه موديل 1951 وغيرهم الكثير.

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ويوفر القصر خدمة تأجير هذه السيارات للضيوف لدر بعض المال من خلالهم، والأمر في يد المالك الجديد في الاستمرار مع هذه الخدمة أو الاحتفاظ بالمجموعة لنفسه فقط.