وصول تويوتا سوبرا 2020 الجديدة الى السعودية + بعض التفاصيل

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا سوبرا 2020 الجديدة كلياً الجيل الخامس الى السعودية بعد ان توقفت عن التصنيع من مايقارب 17 سنة.

ويعتمد التصميم الخارجي من سيارة تويوتا FT-1 الاختبارية وعلى نظام دفع خلفي للعجلات وتتميز السيارة بتوزيع وزن 50:50 في الأمام والخلف مع تقنيات تم التعاون فيها مع شركة بي ام دبليو.

كم تأتي بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر وبقوة 366 حصان بناقل حركة اوتوماتيكي وبالنسبة لإقتصاد الوقود فإن 14.4 كيلو يستهلك 1 لتر من البنزين.

صور تويوتا سوبرا ٢٠٢٠:

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