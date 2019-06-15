سيارات تويوتا 2020 ستنتقل إلى وضعية الركن وتوقف محركها أوتوماتيكياً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا عن ميزتين جديدتين للسلامة لمساعدة السائقين غير المنتبهين، الأولى هي “الغلق الأوتوماتيكي”، وكما هو واضح من الاسم، سيقوم النظام بوقف المحرك أوتوماتيكياً بعد فترة محددة مسبقاً، مع تقديمها في معظم موديلات تويوتا 2020.

النظام موجه لمنع السائقين من ترك سياراتهم عاطلة لفترة مطولة من الوقت بدون قصد مع نسيان وقف المحرك، كما أشارت تويوتا أنها ستقدم تحديثات مستقبلية للنظام لإرسال تنبيهات للسائقين على هواتفهم الذكية.

النظام الثاني هو “الركن الأوتوماتيكي”، والذي سيقوم بنقل السيارة لوضعية الركن او استخدام الكبح الإلكتروني للركن في حالة مغادرة السائق لسيارته بدون نقل الجير لوضعية الركن، مع إرسال تنبيهات صوتية وبصرية للسائق كذلك.

وصرحت تويوتا أن هذه الأنظمة هي جزء من “تمسكنا المستمر بالتطوير الدائم”، وبينما على السائقين عدم الاعتماد على الأنظمة، تظل إضافات جيدة لمنع السائقين المشتتين من الإضرار بأنفسهم أو الآخرين.