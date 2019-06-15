الكشف عن روزنامة الموسم السادس للفورمولا إي والسعودية تستضيف سباق مزدوج

تمت الموافقة على الجدول الزمني للموسم 2019-2020 لسلسة سباقات الفورمولا إي والتي ستمتد على مدار 14 جولة حول العالم بـ 12 مدينة إذ ستستضيف المملكة العربية السعودية أولى الجولتين من جدول السلسة الكهربائية.

وبعد نجاح أكبر فعالية رياضية في الشرق الأوسط لسباق كهربائي كامل في الدرعية في الموسم الخامس، تستعد السعودية لإستضافة سباق مزدوج في الموسم السادس لسيارات الجيل الثاني وبالتحديد في شهر نوفمبرالقادم لـ يومي 22 و23 ، وتم اختيار الموعد تفادياً لتضارب موعد افتتاح البطولة مع موعد الجولة الأخيرة من سباقات الفورمولا 1، جائزة أبوظبي الكبرى نهاية العام الجاري.

وستشهد روزنامة بطولة الفورمولا إي تضارباَ في مواعيدها مع بطولة العالم لسباقت التحمل الـ دبليو إي سي في ثلاث مناسبات منفصلة، حيث يشارك العديد من سائقي السلسلة الكهربائية بجانب سباقات التحمل، وقد سبق حدوث ذلك في الموسم الثالث من بطولة الفورمولا إي إذ خسر فريق “رينو إي دامس” خدمات سائقه السويسري سيباستيان بويمي لسباق مزدوج لمواجهة معركة حاسمة على إثر تداخل الجدولين.

ففي الـ 14 من شهر ديسمبر العام الجاري وفي (الجولة الثانية التي لم يتم تحديدها بعد) سيتداخل موعدها مع سباق التحمل (8 ساعات في البحرين)، بينما سيتصادم موعد الجولة الصينية مع سباق (الـ 1000 ميل في سيبرينغ) في 21-20 مارس 2020، وأما الجولة الكورية في سيول التي ستشهد ظهورها الأول ستتعارض مع توقيت سباق التحمل (سبا 6 ساعات) في 2-3 من مايو 2020.

أما بالنسبة للدول المضيفة، ستقتصرجولة أمريكا المقامة في نيويورك بسباق وحيد على عكس السنوات الماضية، وستختتم بسباق مزدوج في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن والتي تعود مجددا لروزنامة الموسم السادس كما هو مبين في الجدول. وستتغيب كل من جولة مراكش، وسانيا وسويسرا عن روزنامة الموسم الجديد.

وأما بالنسبة للجولة الثالثة، مازالت المدينة المضيفة محط تساؤل إذ من المرجح أن تكون مدينة سان بطرسبيرغ الروسية أو العاصمة المجرية بودابيست او في مكان ما من الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

Advertisements

القوانين الجديدة:

وأعلن المجلس الأعلى لرياضة السيارات العالمي عن تعديل في اللوائح الفنية، منها تخفيض الحد الأقصى لعدد وحدات “الـ إم جي يو” (محولات القدرة الكهروميكانيكية الدوارة) من إثنين الى واحد والذي يستخدمها فقط فريق نيسان إي دامس. وسيتعين على الفريق الياباني إعادة التصميم في الوقت المناسب قبل بدء الموسم الجديد وذلك لعدم تقديم هذه المحولات المزدوجة أي ميزة أو أداء جيد للسيارة بغض النظرعن الوزن الإضافي التي تضيفه الى السيارة. وعادةً ما يكون الصانع في هذا الوقت مشغولاً بتصنيع وتطوير سيارات الموسم السابع الأمر الذي سيزيد العبء على فريق نيسان لتجهيز سيارة الموسم السادس “المعادة تصميمها تحت تعديلات اللواح الفنية” قبل نوفمبر.

ومن التعديلات الأخرى التي ستشهدها البطولة، تغيير في اللوائح الرياضية منها إيقاف ساعة توقيت السباق خلال فترات رفع العلم الأحمرأوإيقاف السباق مؤقتاً. ومن التغييرات أن يخسرالسائق 1 كيلو واط من الطاقة المتوفرة وعدم تخزينها لكل دقيقة يقضيها خلف سيارة الأمان او في حال رفع الأعلام الصفراء الأمر الذي يجعل السائق بأن يعمل على إدارة الطاقة لرفع المنافسة بين السائقين مما يؤدي إلى استراتيجيات أكثر تنوعًا وسباق أكثر حماساً.

بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للسائقين بتنشيط “وضع الهجوم” أثناء رفع الأعلام الصفراء. وسيتم منح نقطة واحدة إضافية في البطولة الى أسرع سائق في كل من المجموعات الأربعة من حصة التجارب التأهيلية بالإضافة إلى النقاط الثلاث التي يتم منحها للسائق المتصدر لحصة السوبر بول.

وأصدرت الفيا أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول سيارات الجيل الثاني التي ستمتد وجودها في السلسلة حتى نهاية الموسم الثامن. يأتي هذا التمديد بعد أن تم الاتفاق على موسم إضافي مع الشركة المصنعة مع مراعاة استقرار القواعد وضبط التكاليف.