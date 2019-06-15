كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سعر بي إم دبليو موديل كومبي الفئة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بي إم دبليو عن الموديل الكومبي Touring من الفئة الثالثة، والتي سيتم طرحها في الأسواق بحلول سبتمبر القادم بسعر يبدأ من 39 ألف و400 يورو (740 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الكومبي Touring الجديدة تتميز بملامح تصميمية أكثر أناقة، مع المزيد من الرحابة وسعة حمولة أكبر تتراوح بين 500 و1510 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الكومبي Touring الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110 كيلووات/150 حصان و275 كيلووات/374 حصان، في حين تتراوح السرعة القصوى من 216 إلى 250 كلم/س.

أما معدل الاستهلاك فيقع بين 4.5 لتر ديزل/100 كلم و8ر5 لتر بنزين/100 كلم.