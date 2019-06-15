ميتسوبيشي تستعد لإطلاق بيك اب تنافس فورد رينجر رابتور

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ميتسوبيشي منذ أشهر عن سيارة تريتون ابسولوت بيك اب الاختبارية، والتي مثلت منافسة لفورد رينجر رابتور، وبينما أكدت الشركة على كونها اختبارية فقط، أشارت تقارير إلى احتمالية تطوير موديل إنتاجي مستند عليها.
والآن نرى أن ميتسوبيشي سجلت أسماء تجارية تشير إلى نسختين إنتاجيتين لتريتون ابسولوت، النسخة الأولى هادئة جداً وكأنها أشبه بموديل تريتون 2019 القياسي مع بعض التحديثات، أما النسخة الأخرى فهي أكثر جراءة لتذكرنا بالسيارة الاختبارية.
ويُذكر أن أهم اختلاف بين تريتون ابسولوت الاختبارية وتريتون القياسية هي نظام التعليق، والذي ارتفع بإنشين لتوفير فرجة أوسع عن الأرضية، مع ازدياد عرض السيارة قليلاً وإضافة جنوط مخصص للطرق الوعرة.
ميتسوبيشي حالياً تقوم بعرض تريتون ابسولوت حول العالم في محاولة لقياس استجابة الناس لها ومدى النجاح المحتمل لموديل إنتاجي مبني عليها.. لننتظر ونرى ما ستقرره الشركة.
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