"المنصور للسيارات": تخفيض أسعار الموديلات المستوردة بسبب تراجع الدولار

كتب: باسل الحلواني

قال المهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات، إن تحريك أسعار جميع العلامات التجارية المستوردة الخاصة بـ"المنصور"، (أوبل - شيفروليه – بيجو- MG )، أصبح لزاما وإلتزاما، على الشركة في ظل خفض سعر الدولار، وهو مادفع "المنصور" لتخفيض أسعارها بسبب العملة الاجنبية من أجل العميل المصرى.

وأكد "خضر"، أن "المنصور"، كانت أولى شركات السيارات في مصر، التي بادرت برد"فارق الأسعار ، عقب الإعلان عن تطبيق التخفيضات الجمركية فى يناير 2019، إلتزاماً منها بالوعد والعهد الذى قطعته على نفسها.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات، في بيان رسمي:"المصداقية هى البوابة الملكية التى دخلنا من خلالها إلى قلوب العملاء على مدار أكثر من أربعين عاما".