"المنصور للسيارات": تخفيض أسعار الموديلات المستوردة بسبب تراجع الدولار

كتب: باسل الحلواني
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات، في بيان رسمي:"المصداقية هى البوابة الملكية التى دخلنا من خلالها إلى قلوب العملاء على مدار أكثر من أربعين عاما".
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