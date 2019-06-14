"نيسان" تجوب محافظات الدلتا بالـ"توربيني بيك أب"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن إطلاق كرنفال لسيارتها "نيسان التوربيني" بيك أب ذات الكابينة المفردة، بمحافظات الدلتا في الفترة من 13 حتى 19 يونيو الجاري.

وتشمل المحافظات التي من المنتظر أن تشهد جولات "نيسان"،:"القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية".

وتتضمن فعاليات كرنفال التوربيني بيك أب من نيسان، اختبار قيادة للسيارة واستطلاع آراء

العملاء عن المزايا التي تنفرد بها التوربيني بيك أب، كما تقدم نيسان موتور إيجيبت عرضاً لفترة محدودة لمشترى التوربيني بيك أب يتمثل في صندوق قطع غيار.

وتُقام هذه الفعاليات للمرة الثانية حيث سبق أن شهدت محافظات الصعيد خلال شهر مارس الماضي كرنفال مماثلاً لنيسان التوربيني وحقق

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نجاحاً ملحوظاً .

وتتوافر "نيسان التوربيني" بيك أب، بنسختين كابينة مفردة و كابينة مزدوجة، وتصل حمولة الكابينة المفردة الى 1120كجم مقابل 1060كجم للكابينة المزدوجة، وللتوربينى بيك أب ناقل حركة يدوي ذو خمس سرعات يسمح باستخدام سرعات أعلى، وهو ما ينتج عنه تحكم تام في معدل تسارع السيارة.

كما تستوعب الكابينة المفردة لـ"نيسان التوربيني" بيك أب ثلاثة أشخاص، و أما بالنسبة للكابينة المزدوجه ستة اشخاص وتتوفر بأربعة ألوان مختلفة هي الأبيض والفضي والذهبي والأحمر.