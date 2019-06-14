خبير سيارات: العروض التسويقية فشلت في تحريك السوق

كتب: باسل الحلواني

قال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الخصومات التى شهدتها العديد من الموديلات والطرازات، خلال شهر رمضان الماضي، لم تنجح فى تحريك مبيعات السوق، التى شهدت تراجعًا بنسبة تصل إلى

50% مقارنة بالشهر السابق.

وأكد "مصطفى"، أن المبيعات جاءت ضعيفة على عكس المتوقع، خاصةً أن التوقعات كانت تشير إلى حدوث تحرك نسبى فى المبيعات مع حلول رمضان، وبدء موسم فصل الصيف.

و أشار إلى أنه رغم العروض القوية التى قدمتها الشركات خلال تلك الفترة، إلا نتائجها على سوق السيارات كانت ضعيفة ومحدودة، في ظل ضعف القوة الشرائية، موضحاً أن الخصومات ستستمر على السيارات خلال الفترة المقبلة حتى انتهاء المخزون.

وتوقع أن يشهد شهر يوليو بدء تحرك مبيعات السوق مع انتهاء فترة امتحانات آخر العام.