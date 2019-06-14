"هيونداي" تختتم فعاليات حملة "معاً على طريق البركة"

كتب: باسل الحلواني

اختتمت شركة هيونداي العالمية، بالاشتراك مع مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي لهيونداي في مصر، فعاليات حملة "معا على طريق البركة"، للاحتفال مع أطفال مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش المنيرة، بهدف رفع الحالة المعنوية للأطفال المرضى، وإدخال البهجة على قلوبهم.

وقالت كوثر أبو الفتوح، مديرة العلامة التجارية هيونداي مصر، "هيونداي العالمية حريصة على مشاركة الأطفال الفرحة في مختلف المناسبات، لذلك نظمت زيارات وأنشطة ترفيهية لأطفال مستشفى أبو الريش طوال الشهر الكريم حتى نساهم في سعادتهم ونشعرهم بأننا عائلة واحدة، وقد استمتع الأطفال بالأنشطة التي قدمناها لهم وتفاعلوا معنا"، مضيفة أن رؤية الفرحة والبهجة على وجوه أطفال مستشفى أبو الريش الجامعي وأسرهم، أضفت سعادة على كل المشاركين

في الحملة.

كما وجهت كوثر أبو الفتوح، مديرة العلامة التجارية هيونداي مصر الشكر للدكتورة منى الغمراوي مديرة مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش المنيرة على دعمها لحملة هيونداي "معا على طريق البركة".

تأتي هذه الحملة في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة هيونداي العالمية، والتي تهدف إلى دعم المجتمع

وحرصها على تعزيز القيم الإنسانية والروحية التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

وتوجهت بالشكر، للدكتورة منى الغمراوي، مديرة مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش المنيرة، على دعمها لحملة هيونداي "معا على طريق البركة.

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وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة هيونداي العالمية، والتي تهدف إلى دعم المجتمع

وحرصها على تعزيز القيم الإنسانية والروحية التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

كما قدمت "هيونداي" العالمية، تبرعا ماليا للمستشفى لشراء الأجهزة والمعدات الطبية التي تساعد في شفاء الأطفال وتخفيف معاناتهم.

وكانت شركة هيونداي العالمية قد أطلقت حملة "معا على طريق البركة" بهدف إدخال البهجة على قلوب أطفال مستشفى أبو الريش الجامعي وأسرهم طوال شهر رمضان المبارك.

وقد شملت فعاليات الحملة فقرات متنوعة على مدار أيام الشهر الكريم، ومنها المسابقات والالعاب وفقرة غنائية للنجمين أحمد عدوية ومحمد عدوية. كما شارك فريق المقالب "المهيسون" في تقديم مواقف كوميدية، كما قدم عازف الكمان الفنان الشهير مارسيليو عدد من المقطوعات الموسيقية التي فرح الأطفال بالاستماع إليها.

كما تضمنت أيضا فقرة الرسم على الرمال للفنان مايكل روماني، ورسومات على الوجوه، والتلوين، وغيرها من الأنشطة التي استهدفت رسم البسمة على وجوههم في أجواء رمضانية تدخل البهجة والدفء إلى قلوبهم.

وحرصت هيونداي على تقديم الهدايا والألعاب وقضاء بعض الأوقات معهم.