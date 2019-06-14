أشياء يجب ألا تتركها في سيارتك خلال الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – كثير من قائدي السيارات يعمدون إلى ترك العديد من الأشياء داخل السيارة كي يستطيعوا الوصول إليها متى ما احتاجوها، كما أن البعض الآخر من قائدي السيارات يعتبرون سياراتهم بمثابة بيتهم الثاني لذا يتركون ويخزنون كثير من الأشياء داخلها، إلا أن بعض الأشياء التي يتركها السائقون قد تمثل خطورة شديدة بسبب سهولة انفجارها في مثل هذه الأجواء شديدة الحرارة.

لذا نصحت كثير من الجهات ذات الصلة بالسلامة، بعدم ترك أي شئ داخل السيارة يعرضها للخطر خاصة مع ارتفاع الحرارة الشديدة في الصيف، واليوم سوف نستعرض أهم الأشياء التي تكون عرضة للاشتعال أو الانفجار في السيارة لإبعادها.

1- أسطوانات الغاز:



بعض قائدي السيارات من لديهم هواية التخييم في الصحراء يحتفظ في سيارته بصفة دائمة الأدوات التي يستخدمها في الرحلات، ومنها أسطوانات الغاز الصغيرة والمتوسطة، أو كميات من الكيروسين أو المواد الأخرى التي تساعد على إشعال النار، وهي من أكثر الأشياء خطورة على السيارة، لذا يجب إبعادها من السيارة، وأخذها وقت الحاجة.

2- الولاعات:



على الرغم من وجود كمية بسيطة من الغاز في ولاعات السجائر، إلا أنها مع ارتفاع الحرارة الشديدة تكفى للتسبب في بداية حريق كبير في السيارة.

3- معطرات السيارات:



غالباً لا توجد سيارة إلا وبها معطر، لكن هذه المعطرات من الأشياء القابلة للانفجار خاصة في الصيف إذا تم وضعها على طبلون السيارة بجوار الزجاج، مما يسبب تعرضها لتركيز عالٍ من الحرارة.

4- زجاجات المياه البلاستيكية:



تركها في السيارة تحت أشعة الشمس الشديدة، قد يجعلها تعمل كعدسة تركز الضوء في حزمة عالية الطاقة، تكون كافية للتسبب بحريق.

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5- العطور ومزيلات العرق:



بعض العطور ومزيلات العرق تحتوي على بعض المواد القابلة للاشتعال، وتعرضها للحرارة الشديدة قد يتسبب في انفجارها.

6- الشواحن المتنقلة وبطاريات الجوالات:



تعرضها للحرارة الشديدة في الصيف قد يؤدي إلى إحداث خلل ما بها، ومن ثم انفجارها أو اشتعال النيران فيها.

7- المشروبات الغازية:



قد تتسبب درجات الحرارة العالية في تمدد المشروبات الغازية داخل العبوات محكمة الغلق، مما يسبب انفجارها وتهشيم زجاج السيارة.

8- النظارات:



يجب عدم ترك النظارات لكون العدسات داخلها تعمل على تجميع أشعة الشمس في نقطة صغيرة، ما قد يؤدي لإشعال النار بداخل السيارة.

9- العبوات المضغوطة:



مثل معطرات الجو، وعبوات مبيدات الحشرات، وملمع السيارات، ومزيلات الصدأ، وغيرها تكون خطرة لاحتوائها على مواد كيميائية قابلة للاشتعال.