لن تصدق تكلفة إصلاح بوجاتي فيرون بعد تعرضها إلى حادث “بسيط”

الخليج ٣٦٥ نت – تابعنا معكم منذ أيام قلائل تعرض الممثل الكوميدي الأمريكي تريسي مورجان لحادث سير بعد شرائه سيارته بوجاتي فيرون جراند سبورت بربع ساعة فقط، وعلى الرغم من أن الحادث كان قد ظهر بسيطاً حينها، حيث حدثت الحادثة في إشارة مرورية على أحد طرق مانهاتن في نيويورك، وكان عبارة عن احتكاك مع سيارة هوندا سي ار في تقودها امرأة، إلا أن تكلفة إصلاح السيارة كانت باهظة جداً.



حيث تابع فريق العمل في موقعنا الخليج ٣٦٥ نت تكاليف صيانة هذه السيارة النادرة وهي من إنتاج شركة بوجاتي الفرنسية المملوكة من قبل مجموعة فولكس فاجن الألمانية، والتي توقعنا أن تكون باهظة كما ذكرنا على الرغم من بساطة الحادث.



وبالفعل توافرت تفاصيل إصلاح السيارة الأسطورية فيرون جراند سبورت بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 750 ألف ريال سعودي!!، وهو ثمن يزيد عن تكلفة شراء 10 سيارات جديدة من طرازات كيا أو هيونداي متوسطة السعر.

الجدير بالذكر فإن هذه السيارة النادرة بوجاتي فيرون قد أنتج منها في العالم 450 سيارة فقط، وتعتمد ميكانيكياً على محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1,200 حصان، وكان الممثل الأمريكي قد اشتراها مستعملة بمبلغ 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال).