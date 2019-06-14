تراجع مبيعات "الملاكي"

كتب: باسل الحلواني

شهدت مبيعات سيارات الركوب "الملاكى"، تراجعاً ملحوظاً خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، بمعدل 10% ، بعدما بلغ حجم المبيعات 31 ألفا و349 سيارة، مقابل 34 ألفا و 583 مركبة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن علامة "شيفروليه الأمريكية، تصدرت مبيعات السيارات في مصر، بحصة سوقية تقدر بـ 24.9% بإجمالى مبيعات 11.5 ألف سيارة، بينما اقتنصت "نيسان"

اليابانية، المركز الثانية بحصة سوقية 12.6%، بإجمالي مبيعات 5 آلاف و856 سيارة، وتمكنت "هيونداي" الكورية الجنوبية، من حصد المركز الثالث بحصة 11.5%، بعدما تمكنت من بيع 5 آلاف و360 سيارة، بينما جاءت "تويوتا" اليابنية، رابعاً بحصة سوقية تقدر بـ 10%، بإجمالي مبيعات 4 آلاف و 718 سيارة، وشهد المركز الخامس صراعاً شرساً بين أبناء العم "بيجو،ورينو"، قبل أن تحسم "رينو" الأمر، وتقتنص المرتبة الخامسة، بحصة سوقية 5.1%، وبإجمالي مبيعات 2373 سيارة، بفارق 38 مركبة، عن "بيجو"، التي بلغت حصتها السوقية 5%، بإجمالي مبيعات 2335 وحدة.، أما في المركز السابع فجاءت "كيا"، بحصة 3.7%، وبإجمالى مبيعات 1737 وحدة، فيما تمكنت "بي واي دي" الصينية، أن تحقق المركز الثامن، بحصة سوقية 3.6%، وبـ 1655 وحدة مباعة، وتمكنت "سوزوكي" اليابانية، من الاستحواذ على المركز التاسع، بحصة سوقية 3.4%، بإجمالي مبيعات 1562 سيارة، وكانت "ميتسوبيشى"، على موعد مع المرتبة العاشرة، بحصة سوقية 2.75%، بإجمالي مبيعات 1259 سيارة.