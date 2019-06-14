تراجع مبيعات "الملاكي"

كتب: باسل الحلواني
شهدت مبيعات سيارات الركوب "الملاكى"، تراجعاً ملحوظاً خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، بمعدل 10% ، بعدما بلغ حجم المبيعات 31 ألفا و349 سيارة، مقابل 34 ألفا و 583 مركبة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن علامة "شيفروليه الأمريكية، تصدرت مبيعات السيارات في مصر، بحصة سوقية تقدر بـ 24.9% بإجمالى مبيعات 11.5 ألف سيارة، بينما اقتنصت "نيسان"اليابانية، المركز الثانية بحصة سوقية 12.6%، بإجمالي مبيعات 5 آلاف و856 سيارة، وتمكنت "هيونداي" الكورية الجنوبية، من حصد المركز الثالث بحصة 11.5%، بعدما تمكنت من بيع 5 آلاف و360 سيارة، بينما جاءت "تويوتا" اليابنية، رابعاً بحصة سوقية تقدر بـ 10%، بإجمالي مبيعات 4 آلاف و 718 سيارة، وشهد المركز الخامس صراعاً شرساً بين أبناء العم "بيجو،
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