كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رولز رويس جوست 2021 تظهر من الداخل والخارج أثناء اختبارها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع المصورون التجسسيون رصد رولز رويس جوست 2021 فائقة الفخامة أثناء اختبارها على الطرقات.

خارجية جوست 2021 ستحصل على تصميم جديد مع شبك أمامي أطول محاط بمصابيح LED أمامية نحيفة، والثقوب أسفل المصابيح الأمامية يرجح بأنها أضواء مصابيح نهارية. أما من الجانب فتبدو أكثر رياضية بفضل سقفها المنحني نحو الواجهة الخلفية التي تضم مصابيح دائرية اختبارية، كما تستند على قاعدة عجلات ذات إطار ألومنيوم بالكامل، ما يساهم في خفض وزنها قليلاً.

بالنسبة للمقصورة الداخلية تنوي الصانعة البريطانية تحديثها عبر إضافة العديد من التقنيات الجديدة لها مع لوحة قيادة مستوحاة بدرجة كبيرة من داخلية فانتوم وSUV كولينان، مع الحفاظ على المظهر العام الكلاسيكي. و تشير المقاييس السوداء إلى أن شاشات العدادات ستصبح رقمية بالكامل بجانب شاشة عريضة لنظام الترفيه المعلوماتي.

أما المواصفات الميكانيكية لجوست 2021 من المرجح وجود محرك V12 ثنائي التيربو سعة 6.75 لتر بقوة 563 حصان مع نظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، و من المتوقع إتاحة فئة هجينة تعمل بمحرك كهربائي بقدرة 48 فولت إلى جانب نظام توجيه رباعي، على أن يتم التدشين الرسمي لـ رولز رويس جوست 2021 خلال العام المقبل.