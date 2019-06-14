“بالصور” الشكل النهائي لإحدى محطات حافلات الرياض المكتملة

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لـ”مشاريع السعودية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً لإحدى المحطات المكتملة لمشروع حافلات الرياض، يظهر فيها الشكل النهائي للمحطة التي تشتمل على مكان انتظار مغلق بالكامل ومكيف ليتلاءم مع حالة الطقس، كما تتوفر بها خدمات ذاتية لشراء التذاكر.

وتم تقسيم شبكة خطوط الحافلات إلى أربعة مستويات كما يلي:

خطوط الحافلات ذات المسار المخصص.

خطوط الحافلات الدائرية.

خطوط الحافلات العادية.

خطوط الحافلات المغذية.

وتضمنت خطة النقل العام الجديدة مشروع إنشاء شبكة متكاملة تغطي مدينة الرياض بشكل كامل عن طريق النقل بالحافلات وفق أفضل الأساليب والخدمات العالمية، حيث تتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة للشبكتين في عدت خطوط رئيسية.