تويوتا ومرسيدس وبي ام دبليو: شركات السيارات الأعلى قيمة في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة جديدة أن تويوتا هي أعلى شركات السيارات قيمة في العالم، متفوقة على مرسيدس بنز وبي ام دبليو.. وضمن قائمة العلامات العالمية الأعلى في القيمة من مركز BrandZ، نرى حضوراً واسعاً لشركات التقنية كما هو متوقع مثل ابل وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وفيزا وعلي بابا.

تويوتا حصلت على المركز 41 بعد أمثال سامسونج ونتفلكس وباي بال ونايك، بينما وقعت مرسيدس بنز في المركز 54 وبي ام دبليو في المركز 55، وهؤلاء هم شركات السيارات الثلاثة فقط في قائمة المئة الأعلى قيمة.

ويُذكر أن تويوتا احتلت المركز الأول بين علامات السيارات في هذه الدراسة لـ 12 عام من بين 14.. وأشار المركز إلى أن سر تفوق تويوتا هو حضورها في كل فئة رئيسية في الأسواق، سواء في الموديلات التقليدية أو موديلات الطاقة البديلة مع الرواج الواسع لبريوس وغيرها.