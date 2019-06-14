يمكنك بهذا الموقع تهيئة تصميم بنتلي فلاينج سبير 2020 بما يناسب ذوقك

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت بنتلي برنامج إعداد يسمح للجميع باختيار مواصفات فلاينج سبير الجديدة كلياً وتغييرها حسب أذواقهم.. عبر هذا الموقع، بإمكانك أولا الاختيار بين الموديل القياسي والإصدار الأول، وفي حالة اختيار الأول ستتوفر لك خمس نسخ مختلفة.

اختيار الألوان ليس سهلا، إذ يتوفر أمامك 17 لون قياسي و13 اختياري، مع عجلات 21 إنش أو 22 إنش من مولينر.. وبإمكانك اختيار كل تفصيلة صغيرة مثل لون أحزمة المقاعد والتجليد والتخييط والمقود وفرش الأرضية.

بإمكانك الجمح بالخيال وإضافة أغلى الاختيارات، مع نسخة التورينج وإضاءة مزاجية خاصة وغيرهم.. الأمر لا يكلف شيئاً في النهاية فجربوا إن أردتم.