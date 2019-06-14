كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مرسيدس تكشف عن سيارتها الجديدة GLB 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مرسيدس الألمانية بشكل رسمي عن سيارتها الـ SUV الجديدة كليًا GLB 2020، والتي تصنف أكبر حجمًا من مرسيدس GLA، وأصغر من GLC.

التصميم الخارجي تميز بمصابيح مربعة الشكل، وتصميم تقليدي للشبك الأمامي ومصابيح الضباب الـLED الاختيارية، أما الواجهة الخلفية تذكرنا بشقيقتها GLC بالمصابيح الأفقية، ولكن تبرز GLB بين GLA و GLC بطولها وإنخفاض إرتفاعها، حيث تتوفر بـ7 مقاعد بفضل المساحة الواسعة التي تتميز بها GLB في الخلف.

حصلت الداخلية على أحدث تقنيات مرسيدس مثل نظام MBUX الحديث الخاص بنظام الترفيه والمعلومات ، و أنظمة السلامة والأمان والمساعدة في القيادة، مع مزايا أخرى تضمنت وسائد هوائية للنوافذ الجانبية للصف الثالث من المقاعد لحماية الجميع وعدد من مناطق التخزين ومنافذ شحن USB في مختلف أنحاء الداخلية.

ومن الجانب الميكانيكي، تعتمد مرسيدس GLB 2020 على محرك تيربو 2 لتر بـ4 سلندر و قوة 221 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، مع نظام دفع رباعي 4Matic ووضعيات قيادة مختلفة تشمل العادية و الرياضية ووضعية القيادة الوعرة.