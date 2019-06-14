كرايسلر 300C تحصل على حزمة SRT الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – عقب النجاح الكبير لنسخ SRT عالية الأداء لموديلات دودج تشارجر وكرايسلر 300، أعلنت كرايسلر عن تقديم حزمة SRT جمالية لسيارة 300C الأعلى في المجال.

هذه الحزمة لا تشمل محرك V8 Hemi سعة 6.4 لتر بقوة 469 حصان، إذ تركز على التغييرات الخارجية الرياضية، والتي تشمل مصابيح ضباب LED ومقدمة بتصميم SRT الخاص مع تعديلات خفيفة في الجانب، والغرض هنا إعطاء فرصة للراغبين في مظهر SRT بدون إضافات الأداء الأغلى ثمناً.

محرك سيارة 300C سعة 5.7 لتر بثماني سلندرات بقي على حاله بقوة 363 حصان وعزم دوران 534 نيوتن.متر، وهي أرقام محترمة ولكن ليست بنفس إثارة محرك SRT.. ويبلغ سعر الحزمة الجمالية حوالي 2600 ريال، لتفتح الشركة باب الطلبيات عليها بالفعل.