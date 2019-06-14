كيا سورينتو 2021 الجيل القادم تظهر في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد كيا لإطلاق الجيل القادم من سورينتو كروس اوفر، والتي ظهرت في صور تجسسية أثناء اختبارها في الماضي بتمويهات كثيفة في المقدمة والخلفية.. وسيأتي الجيل القادم على أعقاب تحديثات 2019 لضمان استمرار تنافسية السيارة في هذه الفئة الرئيسية.

وقد قرر الفنانون لدى موقع Kolesa رسم صور توقعية للكروس أوفر بناء على الصور التجسسية لها، ما يعطينا لمحات عن تصميمها المستقبلي.. ونرى في الصور مقدمة وخلفية معاد تصميمها بمصابيح أمامية أكثر أناقة ومصابيح ضباب معدلة وتصميم جديد أهدأ لشبكة التهوية.

بشكل عام تبدو المقدمة أطول وأكثر استقامة من الموديل الحالي، وبالانتقال للخلف نرى مصابيح خلفية جديدة وبعض التغييرات الأخرى، ولكن لأن الخلفية عادة مموهة بكثافة في الصور التجسسية فكل هذه تظل تخمينات.

قد يبدو الأمر غريباً أن تقوم كيا بطرح جيل جديد من سورينتو عقب تحديثها لتوها لعام 2019، ولكن هذه طبيعة موديلات الكروس أوفر والـ SUV حالياً مع رغبة الشركات في جذب الانتباه وتقديم أحدث التصاميم والتقنيات باستمرار في الفئة الأهم عالمياً.