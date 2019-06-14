كيف تستهدف لكزس التميز عن منافسيها في الغرب بهويتها اليابانية

الخليج ٣٦٥ نت – رئيس لكزس يوشيهيرو ساوا يرغب في جعل لكزس أكثر من مجرد شركة سيارات فاخرة لتكون علامة لأسلوب حياة فاخرة، “علينا أن نكون مختلفين عن أي علامة فاخرة أخرى.. عملاؤنا يتوقعون تجربة متكاملة منا وليس مجرد منتج”.

للوقت الحالي تركز لكزس على الاستعانة بتراثها الياباني لتمييزها عن الآخرين.. الشركة تعلمت الابتعاد عن تقليد منافسيها الغربيين والتركيز على هويتها اليابانية الخاصة، ونرى ذلك في لغة تصميم سياراتها، وربما لا موديل أبرز في هذا المجال من لكزس LC.

لكزس LC بتصميمها المنخفض والواسع وأبعادها الملفتة للنظر.. إذا فقدت السيارة سقفها ستكون أكثر إثارة كذلك، ما يفسر اهتمام لكزس بتقديم نسخة كشف اختبارية للسيارة في معرض ديترويت الماضي.

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من الأمثلة الأخرى على أهمية الهوية اليابانية في سيارات لكزس هي الحزمة الفاخرة بسعر 23,100 دولار (86,000 ريال) لموديل LS، والتي تشمل زجاج Kiriko ياباني عريق، حيث يقوم فنان باستخدام الليزر الماسي لنحت قوالب الزجاج بدقة ووضعها في السيارات.

كما توفر لكزس زخرفات يابانية للأبواب والداخلية بشكل عام من صنع اليد لمحبي الثقافة اليابانية والتميز… بشكل عام، هدف لكزس هو التفرد عن المنافسين ونرى أنها حققت ذلك بنجاح وستستمر في ذلك.