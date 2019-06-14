رئيس تصميم لينكون السابق ينضم إلى نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان عن انضمام ديفيد وودهاوس وتسلمه لمنصب نائب رئيس قسم التصميم لذراع نيسان الأمريكية، ما يعني إدارته لكل مجالات التصميم لنيسان وانفينيتي في أمريكا الشمالية.

هذه هي ثاني مفاجأة من ديفيد وودهاوس خلال أيام، والذي أعلن مؤخراً عن استقالته المفاجئة من فورد عقب 20 عاماً في مناصب مختلفة، آخرها رئيس قسم التصميم العالمي وإدارته لتصميم لينكون بشكل خاص، تحديداً موديلات افياتور وكونتيننتال ونافيقيتور التي حازت على مدح النقاد.

وصرحت نيسان: “مع احتفالنا بالذكرى الأربعين لتأسيس قسم التصميم الأمريكي لنا، نسعد بالإعلان عن انضمام ديفيد وودهاوس لقيادة فريقنا في سان دييجو وإلهامهم.. موهبته وريادته ورؤيته ستساهم في تشكيل مستقبل مشوق لعلامات انفيني ونيسان”.