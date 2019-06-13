“بالصور” بي ام دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه تظهر بالكامل لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكثير من الصور التجسسية، تسربت مؤخراً 3 صور جديدة تستعرض تصميم بي ام دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة لأول مرة بالكامل، وذلك قبل أسبوع من تدشينها الرسمي.

تشير الصور إلى أن التصميم سيأتي مستوحى بدرجة كبيرة من النموذج الاختباري بفضل مدى روعته، حيث أن الفئة الثامنة جران كوبيه قد تكون أجمل سيارات بي ام دبليو الحالية وخلال العقد الماضي من تاريخ تصميمات الصانعة الألمانية.

يعد تعريف الجران كوبيه حسب بي ام دبليو هي السيارات ذات الأربعة أبواب مع سقف منحني، أي أن الفئة الثامنة جران كوبيه تستبدل الفئة السادسة القديمة لتنضم إلى الفئة الثانية والفئة الرابعة جران كوبيه المتوقع الكشف عنهما لاحقاً.

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رغم عدم الكشف عن تفاصيل الأسعار بعد، إلا أنه من المتوقع أن تكون نسخة جران كوبيه هي الأغلى في مجموعة نسخ الفئة الثامنة، والتي تعد نسخة الكشف منها ذات سعر 121,400$ (455,250 ريال) هي الأغلى حالياً.

هذا ويتوقع أن تأتي جران كوبيه بنفس محركات نسخ الكوبيه والكشف من الفئة الثامنة، أي أننا سنجد نسخة M850i xDrive بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصان وعزم 750 نيوتن.متر، بجانب توفير نسخ M8 وM8 كومبيتيشن منها بقوة حصانية أعلى تبلغ 600 حصان و625 حصان مع قدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س أقل خلال أقل من 3 ثوان، على أن يتم الكشف عن مزيد من تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.