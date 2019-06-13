ايلون ماسك: تيسلا بيك اب ستكون أسرع من بورش 911

الخليج ٣٦٥ نت – خلال اجتماع مستثمري تيسلا السنوي لعام 2019 الجاري، أعلن مدير الشركة التنفيذي، ايلون ماسك، أن البيك اب الكهربائية التي وعدت بها الشركة سيتم تدشينها قرب نهاية صيف هذا العام، وهو ما يعني أن وقت الانتظار قد شارف على النهاية.

حسب موقع Teslarati الأمريكي، أعلن ايلون ماسك مؤخراً أن تيسلا بيك اب هي واحدة من أروع السيارات التي رآها، حيث وصفها بأنها لن تحمل تصميم بيك اب تقليدية صادف أن تعمل بالمحركات الكهربائية فقط، في إشارة واضحة لسخريته من بيك اب ريفيان R1T الكهربائية ذات التصميم التقليدي، بل أن تيسلا تخطط لجعل طرازها القادم ذو هيئة مستقبلية أكثر.

وقد علق ماسك على قدرات بيك اب تيسلا من حيث متعة القيادة، قائلاً أنها ستقدم أداء أفضل من بورش 911 القادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية، ما يعني أننا سنرى بيك اب قادرة أن تتفوق على السيارات الرياضية.

وبجانب كل ذلك، أكد ايلون أن البيك اب لن تقدم فقط أداءً يتفوق على بعض السيارات الرياضية، بل إنها ستكون قادرة أيضاً على سحب العربات والمقطورات تماماً كأي بيك اب تقليدية، وذلك كله مع سعر مبدأي لا يتعدى 49,000$ (183,750 ريال).

هذا ويذكر أن شاحنة تيسلا سيمي قد تم تأجيل بدء إنتاجها إلى العام المقبل قرب نهايته، وعلى الجانب الآخر، سنجد أن كروس أوفر موديل Y سوف تصل بخريف العام المقبل للأسواق.

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صور تخيلية:

تيسلا سيمي: