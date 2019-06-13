كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كيا تطلق "كادينزا 2020" بتحديثات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة كيا بشكل رسمي عن كادينزا 202 بتحديثات جديدة، حيث حصلت على تغييرات بارزة في المقدمة والخلفية لتحيي منافستها من جديد في فئتها.

كما حصلت مقدمة السيارة على مصابيح جديدة نحيلة مع إضاءة LED نهارية، وشبك واسع، أما الصدام الأمامي أصبح أكثر بروزاً في الأسفل، المصابيح الخلفية الجديدة أصبحت متصلة لأول مره، وهي ثاني سيارات كيا الحالية التي تتبنى المصابيح المتصلة بجانب سيراتو.

وزودت المقصورة الداخلية بلوحة عدادات رقمية، وشاشة جديدة أعرض بكثير بقياس 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ومكابح كهربائية لركن السيارة. ستتوفر كادينزا 2020 بأنظمة متطورة لمساعدة السائق، بالإضافة لمحركي بسعة 2.5 لتر و3.0 لتر مع نسخة هجينة.