“بالفيديو والصور” حريق هائل نشب بسيارات تالفة في “بريمان جدة”

الخليج ٣٦٥ نت – نشب حريق في مجموعة من السيارات التالفة بتشليح حي بريمان بمحافظة جدة، وبفضل الله تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده.

ولفت العقيد “محمد القرني” نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى وجود رياح ذات سرعة عالية ساهمت في انتشار الحريق بشكل سريع، وأكد على عدم وقوع أي إصابات.

وأخيراً، فقد أكد العقيد “القرني” على أن عمليات المكافحة مستمرة في عملها بالموقع للسيطرة على الحريق في وقت قياسي.